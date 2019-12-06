В Минске повар поругался с директором ресторана и украл всю выручку

Обиженный на маленькую зарплату молодой повар забрал выручку из кассы и "уволился". Фото: pixabay.com.

Правоохранители разбираются с фактом кражи и нелегальным работником на кухне

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На днях столичные правоохранители задержали повара, на которого заявил директор ресторана быстрого питания. Об этом инциденте проинформировала пресс-служба ГУВД Минска.

В милицию обратился руководитель одного из столичных заведений фаст-фуда. Директор сообщил, что пропала вся выручка из кассы – 525 белорусских рублей, предположительно кражу совершил один из работников.

Вскоре подозреваемого задержали патрульные ППС в Советском районе Минска. Однако у повара была своя версия случившегося.

– Задержанный за кражу 23-минчанин рассказал, что в заведении общепита он трудился поваром неофициально. С руководством общего языка не нашли: маленькая зарплата, постоянные удержания из-за поврежденной посуды и кухонной утвари. Когда возникла очередная ссора с директором ресторана решил конфликт по-своему: забрал выручку и ушел. Ранее к уголовное ответственности молодой человек не привлекался, – пояснили в пресс-службе.

Деньги фигурант потратил на развлечения в одном из клубов Минска. Дело передано на правовую оценку.