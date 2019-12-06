2019-12-06T21:29:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Один на Chrysler, второй на Audi: пограничники Сморгони задержали двух россиян на авто с перебитыми VIN

Владельцы авто говорят, не заметили подлог
Надежда БУТОВИЧ
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В авто были явные признаки подделки VIN-номера. Фото: Госпогранкомитет.В авто были явные признаки подделки VIN-номера. Фото: Госпогранкомитет.
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Оба ЧП произошли в «Каменном Логе» в течение рабочей недели, с 2 по 6 декабря, об этом в пятницу, 6 декабря, проинформировали в пресс-службе Госпогранкомитета.

Авто с признаками подделанных идентификационных номеров (Прим.: VIN) в среду,4 декабря, задержали сотрудники сморгонского пункта пропуска.

Первым на границу приехал Chysler с перебитыми номерами. Не совпадал номер на кузове и данные в автодокументах на ТС. Владелец авто, россиянин, сказал, что при покупке машины не обратил на различия номеров внимания.

Спустя два дня случай повторился. В этот раз в пункт пропуска приехала Audi, за рулем которой так же оказался гражданин России. История повторилась: VIN в документах и на кузове разнились. Россиянин сказал, что не знал о несоответствиях.

Авто задержаны и переданы в таможню для админпроцедур и проведения оценки стоимости, – сообщили в ГПК.

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