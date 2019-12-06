2019-12-06T22:00:39+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Глубокском районе водитель Ford Focus не справился с управлением: пострадали пассажиры

ГАИ проводит проверку
Надежда БУТОВИЧ
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"Форд Фокус" оказался в кювете и перевернулся. Фото: ГАИ Витебск."Форд Фокус" оказался в кювете и перевернулся. Фото: ГАИ Витебск.
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Дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием авто произошло на Витебщине в четверг, 5 декабря. Об этом пресс-служба ГАИ Витебск проинформировала в официальном аккаунте во ВКонтакте.

Авария случилось на трассе направлением Полоцк – Глубокое – Литва. Днем, примерно в 13.00 часов, рядом с деревней Плиса, что в Глубокском районе, за пределами проезжей части оказалась легковушка. За рулем «Форд Фокус» находился 39-летний брестчанин. В какой-то момент водитель не справился с управлением, и машина оказалась за пределами проезжей части, иномарка съехала в кювет, где перевернулась.

– В авто кроме водителя находились два 64-летних пассажира. Все, кто ехал в иномарке в момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Пожилые пассажиры получили в ДТП серьезные повреждения и были госпитализированы, мужчина за рулем не пострадал, – уточнили в пресс-службе.

По факту аварии проводится проверка.

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