2019-12-07T10:02:54+03:00
Политика
КП Беларусь

7 декабря Лукашенко и Путин встретятся в Сочи, чтобы обсудить углубление интеграции в Союзном государстве

Внимание к этой встрече со стороны многих белорусов повышенное. Многие опасаются объявления о том самом «огромном шаге к интеграции»
Ольга ИВАШЕНКО
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7 декабря Лукашенко и Путин встретятся в Сочи, чтобы обсудить углубление интеграции в Союзном государстве.7 декабря Лукашенко и Путин встретятся в Сочи, чтобы обсудить углубление интеграции в Союзном государстве.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Что касается тревожных опасений белорусов, Лукашенко не раз подчеркивал: речь – сугубо о сближении экономик. Мол, рабочие группы работают исключительно в этом направлении. В частности, известно, что готова уже 31 дорожная карта, большая часть которых уже согласованы. Однако по 16 вопросам договориться пока не получилось. В том числе, по вопросам газа и нефти. Беларусь пытается добиться одинаковых цен на энергоносители. Об этом вчера, кстати, пытались договориться премьер-министры двух стран Сергей Румас и Дмитрий Медведев наряду с другими вопросами по согласованию интеграционных документов, передает belta.by.

Есть ли у белорусов повод волноваться за возможные итоги сегодняшней встречи Лукашенко и Путина?

Судя по прогнозам многих политиков, встреча будет напряженной. В частности, политолог Валерий Караблевич, предполагает, что скорее всего на будут подписаны согласованные правительствами документы и, скорее всего, по результатам ее нам объявят об огромном шаге на пути к интеграции. Однако, вопросы, по которым добиться согласия до сих пор не получилось, скорее всего, так и останутся пока нерешенными. И в дальнейшем по ним придется торговаться.

Напомним, договору о создании Союзного государства уже практически 20 лет.

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