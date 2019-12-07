О чем 6 декабря договорились Румас и Медведев: подписали индикативный баланс на поставки нефти на 2020 год

Румас и Медведев подписали индикативный баланс на поставки нефти на 2020 год без "перетаможки". Фото: belta.by

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Напомним ситуацию: сейчас годовой баланс поставок нефти из России в Беларусь составляет 24 млн тонн. То есть по факту Минск закупает 18 млн тонн нефти, а остальные 6 млн тонн идут как «перетаможка». Это значит, что экспортные пошлины с этого объема перечисляются в белорусский бюджет.

О такой схеме Россия и Беларусь договорились еще в апреле 2017 года, как о механизме субсидирования на газ на 2018-2019 годы (по $127 и $129 за 1 тыс. кубометров соответственно). Что касается общего объема субсидий за «перетаможку», то он оценивается примерно в $2 млрд в год.

При этом Минск неоднократно заявлял, что увязывает возможность углубления интеграции с Россией в рамках Союзного государства исключительно при решении наиболее важных для Беларуси экономических вопросов – то есть условий поставок нефти и газа, а также компенсации дополнительных издержек от реализации в России налогового маневра в нефтяной сфере.

Напомним, вчера Медведев и Румас общались за закрытыми дверями. Сегодня стало известно, что Медведев заявил, что на своем уровне главы правительств двух стран не могут решить все спорные вопросы и попросил о встрече президентов двух стран, пишет Interfax.com.