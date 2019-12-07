2019-12-07T11:13:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Барановичами перевернулся вагон грузового поезда

Последствия серьезного ЧП ликвидируются
Ольга ИВАШЕНКО
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Под Барановичами перевернулся вагон грузового поезда. Фото: "Наш край".Под Барановичами перевернулся вагон грузового поезда. Фото: "Наш край".
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Инцидент с «товарняком» случился в пятницу 6 декабря на подъездных путях ДСУ-22 возле железнодорожной станции Грицевец, пишет издание «Наш край».

Все произошло, когда рабочие разгружали поезд, груженый отсевом щебня. Внезапно один из вагонов опрокинулся, а потом сошел с рельсов и перевернулся.

К счастью, никто из рабочих не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка, выясняются обстоятельства ЧП.

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