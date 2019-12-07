В Минске маршрутка столкнулась с МАЗом и вылетела на тротуар

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Как сообщает Telegram столичной Госавтоинспекции, авария случилась в пятницу 6 декабря примерно в 17.00. Маршрутка ехала по 1 полосе проспекта Победителей со стороны Гвардейской в направлении Игнатенко. МАЗ сначала ехал во второй полосе, а потом решил резко перестроиться. В результате создал аварийную ситуацию. Собственно, по этой причине ДТП и произошло. Маршрутка врезалась в грузовик и от удара вылетела на тротуар. Прибывшие к месту ДТП медики осмотрели пассажиров и отпустили их по домам. Водителя маршрутки госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.