2019-12-07T11:57:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске маршрутка столкнулась с МАЗом и вылетела на тротуар

Аварийную ситуацию создал водитель грузовика. Водитель маршрутки в больнице
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
В Минске маршрутка столкнулась с МАЗом и вылетела на тротуар. Фото:ГАИВ Минске маршрутка столкнулась с МАЗом и вылетела на тротуар. Фото:ГАИ
Изменить размер текста:

Как сообщает Telegram столичной Госавтоинспекции, авария случилась в пятницу 6 декабря примерно в 17.00. Маршрутка ехала по 1 полосе проспекта Победителей со стороны Гвардейской в направлении Игнатенко. МАЗ сначала ехал во второй полосе, а потом решил резко перестроиться. В результате создал аварийную ситуацию. Собственно, по этой причине ДТП и произошло. Маршрутка врезалась в грузовик и от удара вылетела на тротуар. Прибывшие к месту ДТП медики осмотрели пассажиров и отпустили их по домам. Водителя маршрутки госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
На главном проспекте Минска люди выстроились в «живую цепь», чтобы проявить свое желание быть независимыми
Под Барановичами перевернулся вагон грузового поезда
О чем 6 декабря договорились Румас и Медведев: подписали индикативный баланс на поставки нефти на 2020 год
7 декабря Лукашенко и Путин встретятся в Сочи, чтобы обсудить углубление интеграции в Союзном государстве
Минское «Динамо» в матче КХЛ с «Северсталью» отыгрались со счета 0:3, но все равно уступило
В Глубокском районе водитель Ford Focus не справился с управлением: пострадали пассажиры
Один на Chrysler, второй на Audi: пограничники Сморгони задержали двух россиян на авто с перебитыми VIN
В Минске повар поругался с директором ресторана и украл всю выручку
Пенсионерка в Сморгони хранила в сейфе $180 тысяч и их украли
Переговоры Румаса и Медведева за закрытыми дверями длились два часа. О чем договорились – неизвестно
В Минске «МАЗ» выбил маршрутку с дороги на тротуар: пострадал водитель маршрутного ТС
Ермошина о президентских выборах: «Нет даты оптимальней, кроме как конец августа»
«Собрал с клиентов $10 тысяч и укатил в Испанию»: в Минске объявили в розыск директора турфирмы
В Островце парень облил статуи Божье Матери и Ангелов дешевым вином из коробки и сломал скамейки у костела
Водитель пытался скрыть от таможенников шапки и освежители воздуха в медных трубах
В Витебске прошла презентация белорусскоязычных комиксов, полезных для здоровья