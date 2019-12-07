На главном проспекте Минска люди выстроились в «живую цепь», чтобы проявить свое желание быть независимыми. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Акция организована как знак протеста против углубленной интеграцией с Россией

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Инициатива была продумана заранее и организована общественной кампанией «Свежий ветер». Присоединиться к ней мог любой желающий. О ее проведении много говорилось в соцсетях, хоть с городскими властями не согласована.

Как все проходит?

Вдоль живой цепи много сотрудников ГАИ и людей в штатском.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Акция проходит против углубленной интеграции с Россией.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Примерно в 11 часов дня 7 декабря от Госцирка до Главпочтамта возле остановок и вдоль проезжей части проспекта Независимости начали собираться сотни людей. Многие с бел-чырвона-белыми флагами, с детьми. Белорусы выстроились в живую цепь, взяли друг друга за руки, подняли руки и пустили живую волну.

Поддержать акцию пришли многие политические деятели. В том числе Владимир Некляев.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пока все проходит мирно. Вдоль «живой цепи» много сотрудников ГАИ и людей в штатском, которые контролируют ситуацию, снимают пришедших на акцию на видео и настоятельно рекомендуют собравшимся разойтись, так как мероприятие не согласовано с властями, а, значит, несанкционировано. Белорусы в ответ на призыв разойтись отвечают коротко - «Жыве Беларусь».

Собравшихся просят разойтисьФото: Святослав ЗОРКИЙ

На акции много молодежи.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главным условием проведением акции было «не перекрывать пешеходные переходы» и «не препятствовать дорожному движению». При таком условии инициатива не помешает прохожим и не должна привести к конфликту с правоохранителями.

Спустя час участники акции собрались на Октябрьской площади и попытались подняться по ступенькам Дорца Республики. Сделать это не позволило оцепление милиции.

Напомним, сегодня в Сочи встретятся президенты России и Беларуси. Главная повестка дня – вопросы углубленной интеграции Беларуси и России.

Известно также, что сегодня белорусы планируют также провести акции протеста в Киеве, Вильнюсе, Праге и Нью-Йорке.