2019-12-07T13:36:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бресте за день сбили двух школьников

Оба переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
Ольга ИВАШЕНКО
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В Бресте за день сбили двух школьников. Фото: ГАИВ Бресте за день сбили двух школьников. Фото: ГАИ
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Как сообщает УВД Брестского облисполкома, первая авария случилась 6 декабря примерно в 8.00 в Бресте на Речицкой улице.

Под колеса машины попал школьник 2008 года рождения, который пытался перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель Ауди совершил наезд.

Еще один школьник в Бресте был травмирован в 13.50. Водитель «Пежо» на улице Орджоникидзе сбил 15-летнюю девочку. Она тоже переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

Все пострадавшие живы, но находятся в больнице. По факту ЧП проводятся проверки.

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