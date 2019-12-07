2019-12-07T14:58:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пенсионер из Лоева разбил из ревности окна парикмахерской и теперь может сесть на 4 года

Мужчина расстроился из-за того, что его 33-летняя возлюбленная не захотела уходить от его приятеля, у которого они вместе гостили
Ольга ИВАШЕНКО
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Пенсионер из Лоева разбил из ревности окна парикмахерской и теперь может сесть на 4 года.Пенсионер из Лоева разбил из ревности окна парикмахерской и теперь может сесть на 4 года.
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История про «любовь зла». Подробности ЧП рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

Накануне произошедшего мужчина вместе с молодой возлюбленной отправился в гости к своему приятелю. Навестить друга решили прямо на работе. Тот подрабатывает сторожем в здании, в котором находится парикмахерская. Засиделись допоздна. Мужчина решил, что надо бы и уходить домой. А вот женщина так не думала. И решила остаться погостить еще чуток.

В результате из гостей мужчина ушел один. Но потом передумал и решил все же вернуться и забрать возлюбленную с собой. Но не тут-то было. Он приходит – а дверь уже заперта.

В общем, мужчина разозлился и начал бросать камни в окна здания с первого по второй этаж.

Заявление в Лоевский РОВД написал владелец парикмахерской с разбитыми окнами. Чтобы найти того самого ревнивца, оперативникам понадобилось полчаса. Им оказался местный житель 1953 года рождения.

В результате ревность и «камни в окна» вылились мужчине в возбужденное в отношение его уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК. Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет

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