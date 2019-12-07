2019-12-07T15:55:42+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: Беларуси предстоит сложный период

По словам президента, кому-то страна засела «костью в горле»
Ольга ИВАШЕНКО
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По словам президента, кому-то страна засела «костью в горле».По словам президента, кому-то страна засела «костью в горле».Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Об этом он говорил во время обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики. Лукашенко заявил, что нужно сохранить независимое государство.

- Будет очень нелегко. Не потому, что мы неправильно выбрали модель, и не на том языке «размаўляем». Не потому, что у нас Палата представителей не та или парламент. А потому, что Беларусь стала кому-то, «як у народзе кажуць, косткай у горле». Уж очень кому-то неймется, потому что, видите ли, без ресурсов, без каких-то больших матзапасов белорусы как-то живут, - цитирует Лукашенко belta.by.

Напомним, сегодня, 7 декабря, в Сочи пройдет встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина.

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