2019-12-07T16:50:02+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле изъяли 29 кг насвая

Коробки нашли на подворье в сараях местного жителя
Ольга ИВАШЕНКО
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В Гомеле изъяли 29 кг насвая.В Гомеле изъяли 29 кг насвая.
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Как рассказали в пресс-службе МВД, этого количества смеси хватило бы на 960 доз. Установлено, что все они предназначались для продажи на одном из рынков города.

На владельца насвая – 46-летнего мужчины - составлен административный протокол по ч.2 ст.16.10 КоАП (Незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания). Решением суда назначено 8 суток ареста. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

В МВД сообщают: только с начала 2019 года из незаконного оборота изъято 413 кг насвая. Самые крупные изъятые партии были зафиксированы в Гродненской (123 кг) и Витебской (81 кг) областях, а также в столице (73 кг).

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