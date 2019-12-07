Переговоры Путина и Лукашенко об «углубленной интеграции» длились пять часов.

После окончания Лукашенко уехал из резиденции, ничего не сообщив прессе. Также поступил и Путин

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Переговоры Путина и Лукашенко об «углубленной интеграции» длились пять часов. После окончания Лукашенко уехал из резиденции, ничего не сообщив прессе. Также поступил и Путин. Многие считают, что это плохой знак.

Напомним, 7 декабря в Сочи проходят переговоры президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина. Главная тема – углубление интеграции. Переговоры проходят на фоне акции протеста, которую провели в Минске. На нее пришло около тысячи человек. Они протестуют против интеграции с Россией.

Заявление для прессы, по итогам переговоров, как ожидается, сделает глава российского минэкономразвития Максим Орешкин.