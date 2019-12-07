2019-12-07T22:24:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Итог переговоров Путина и Лукашенко: все решения отложены на две недели до следующей встречи 20 декабря

Лукашенко и Путин журналистам об итогах переговоров ничего не рассказали
Григорий ГРИБОВ
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Итоги переговоров Путина и Лукашенко: есть прогресс, следующая встреча – 20 декабря.Итоги переговоров Путина и Лукашенко: есть прогресс, следующая встреча – 20 декабря.
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Переговоры Лукашенко и Медведева по «углубленной интеграции» длились 5,5 часов. Президенты никаких заявлений для прессы не сделали. Кратко о переговорах сообщил собравшимся журналистами глава российского минэкономразвития Максим Орешкин. Он сообщил, что президенты плодотворно поработали и достигли прогресса. Соответствующими министерствами были получены определенные указания – их начинают прорабатывать. Следующая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина назначена на 20 декабря – она пройдет в Петербурге.

- Рассказ Орешкина после пятичасовых переговоров Путина и Лукашенко занял целую минуту, - сообщает телеграмм-канал «Пул №3». - Главный итог переговоров Путина и Лукашенко: все решения отложены на две недели до следующей встречи 20 декабря, правительствам поручено еще поработать над интеграцией.

Ранее сообщалось о том, что подписания ждут 33 документа в разных сферах. Их называют «дорожными картам» - то есть по сути это договора о намерениях. Однако содержание этих документов не раскрывается. По словам посла Беларуси в России Владимира Семашко, из 33 документов уже согласован 21 документ.

Напомним, 7 декабря в Сочи проходят переговоры президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина. Главная тема – углубление интеграции. Переговоры проходят на фоне акции протеста, которую провели в Минске. На нее пришло около тысячи человек. Они протестуют против интеграции с Россией.

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