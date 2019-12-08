2019-12-08T09:59:37+03:00
Экономика
КП Беларусь

С 8 декабря снова подорожало автомобильное топливо

Это уже 25-е повышение цен в этом году
Ирина ВЕТРОВА
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Предыдущее повышение цен было 1 декабря.Предыдущее повышение цен было 1 декабря.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Очередное повышение цен на топливо в Беларуси произошло с сегодняшнего дня, 8 декабря.

Как сообщается на сайте Белтефтехима, цена топлива на автозаправочных станциях увеличилась на одну копейку.

Теперь цена бензина АИ-92-К5-Евро - 1,61 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,71 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,93 руб., дизельного топлива – 1,71 руб.

Сообщается, что подорожание связано с ростом мировых котировок нефти, а также со снижением курса национальной валюты в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти.

Напомним, это 25-е по счету подорожание бензина в этом году. Предыдущее повышение цен было 1 декабря.

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