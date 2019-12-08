Лукашенко и Путин поздравили друг друга с 20-летием Союзного договора

Лукашенко и Путин 7 декабря встречались в Сочи. Фото: пресс-служба президента России.

Следующая встреча двух президентов намечена на 20 декабря

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В воскресенье, 8 декабря, Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с 20-летием подписания Договора о создании Союзного государства.

В поздравлении говорится о том, что этот документ вывел белорусско-российские отношения на уровень подлинного союзничества и стратегического партнерства, и что сейчас приверженность объединительной идее имеет огромное значение:

"Главная задача - обеспечить необходимые условия для дальнейшего повышения благосостояния наших граждан. Глубоко убежден, что мы сможем придать новую динамику реализации союзного договора, неуклонно следуя принципам равноправия и доверия", - цитирует президента belta.by.

Путин также направил поздравление Лукашенко. Он подчеркнул, что странам удалось существенно продвинуться по пути интеграции и сотрудничества.

- Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов, двустороннего взаимодействия на всех направлениях, - сказал он.

Напомним, 7 декабря президенты двух стран провели переговоры в Сочи. Их следующая встреча намечена на 20 декабря.