2019-12-08T11:41:44+03:00
Политика
КП Беларусь

Что подарил Лукашенко Путину в Сочи?

Президенты двух стран обменялись подарками
Ирина ВЕТРОВА
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Лукашенко подарил Путину набор белорусских продуктов.Лукашенко подарил Путину набор белорусских продуктов.
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7 декабря в Сочи прошла встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая длилась около пяти часов. После ее окончания лидеры стран обменялись подарками.

Александр Лукашенко вручил своему российскому коллеге набор белорусских продуктов. На снимке телеграм-канала "Пул Первого" видно, что в наборе есть колбаса, сыр, сало, горчица, конфеты и бутылка. Отмечено, что упаковка сделана в новом стиле - раньше гостинцы паковали в корзины.

Владимир Путин, в свою очередь, тоже вручил Александру Лукашенко подарок. Он подарил ему самовар и набор для чаепития в русском стиле. Об этом сообщает телеканал "Беларусь 1".

Напомним, Лукашенко и раньше дарил Путину белорусские продукты. Например, в конце прошлого года он передал ему четыре мешка картошки и сало.

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