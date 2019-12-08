Туалет у минчанина фонтанировал пеной

Туалет был заполнен пеной почти на метр в высоту. Фото: minsknews.by

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Необычное ЧП случилось в квартире у жителя Серебрянки Дмитрия. Он услышал в санузле бульканье - оказалось, что прорвало канализацию, и его туалет на метр в высоту наполнился белой пеной, сообщает minsknews.by.

- Я быстро закрыл дверь в туалет, в узкий зазор между ней и полом запихнул тряпку и позвонил в службу «115». Мне еще повезло: из недр трубы наружу вырвалось не самое худшее, а всего лишь вода из стиральной машины, которой пользовались в одной из вышерасположенных квартир. Отсюда и пена.

Пена стояла в туалете высотой в метр, вода - до порожка. Мужчина перебросал пену совком в ванну, а тряпкой собрал воду.

Через 50 минут приехал работник «аварийки» и сообщил, что прочищать канализацию будут из подвала.