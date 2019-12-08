В Минске второй день люди протестуют против углубленной интеграции с Россией

Изменить размер текста: A A

В центре Минска второй день проходит акция протеста.

Напомним, вчера, 7 декабря, на проспекте Независимости люди выстроились в «живую цепь», чтобы проявить свое желание быть независимыми. Было много сотрудников ГАИ и людей в штатском, которые контролировали ситуацию и рекомендовали разойтись, поскольку мероприятие не согласовано с властями, но все проходило мирно.

Сегодня акция продолжилась. Как сообщает nn.by, около 12.00 на Октябрьской площади стали собираться люди. По оценкам корреспондентов, к часу дня на площади было более 500 человек. Многие из них пришли с бел-чырвона-белыми флагами. Писатель Владимир Орлов зачитал свое знаменитое эссе «Независимость», написанное в 1990 году. В начале второго люди начали движение по проспекту Независимости в сторону Площади Победы.

Напомним, вчера в Сочи прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, главная тема которых - углубление интеграции. Следующая встреча президентов намечена на 20 декабря.