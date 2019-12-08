В Кобрине вора банковской карты нашли благодаря СМС-сообщениям
Житель Кобрина, выпив лишнего в ночном клубе, забыл на скамейке куртку. Другой посетитель клуба заметил, что за одеждой никто не возвращается и забрал ее. В кармане он обнаружил банковскую карту, телефон и связку ключей, сообщает belta.by.
С находками мужчина поступил так: куртку выбросил за клубом, телефон и ключи отдал знакомому, чтобы тот передал их бармену, сделав вид, что случайно нашел их. А бесконтактную банковскую карту мошенник решил использовать в другом увеселительном заведении.
Он заказывал коктейли стоимостью до 20 рублей, чтобы не нужно было вводить пин-код. Так он потратил 135 рублей. Только он не учел того, что СМС-сообщения о списании денег приходили к хозяину карточки, и в некоторых из них указывалось место списания денег.
Сотрудники кобринской милиции нашли вора. Это был 20-летний неработающий местный житель.