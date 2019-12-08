В понедельник, 9 декабря, в Беларуси до +8 градусов

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Настоящей зимы с морозами, сугробами и снеговиками пока не предвидится. В понедельник, 9 декабря, в Беларуси ожидается до +8 градусов, сообщает belta.by. Будет облачно с прояснениями, на большей части страны возможен дождь. Ночью местами по северной части возможно усиление ветра до 15-18 м/с. Температура воздуха днем - от +3 до +8 градусов.

По данным сайта pogoda.by, В Минске в понедельник ожидается +4+6 градусов, во вторник - до +5. В остальные дни недели температура будет в районе "каля нуля". В пятницу и субботу, по предварительному прогнозу, возможны снег и метель.