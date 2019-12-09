Семашко: президенты Беларуси и России поручили сельскохозяйственным ведомствам договориться о поставках отечественного продовольствия

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Посол Беларуси в России Владимир Семашко рассказал о том, что во время встречи президентов двух стран обсуждались вопросы, касающиеся поставок отечественного продовольствия в РФ. По словам дипломата, еще неделю назад в отношении целого ряда белорусских производителей действовали ограничения на поставки. Они касались по меньшей мере 60 предприятий по переработке молока, 40 мясоперерабатывающих заводов и 10 птицефабрик. Эти ограничения белорусская сторона не считает обоснованными.

Как отметил Владимир Семашко, Александр Лукашенко и Владимир Путин поручили сельскохозяйственным министерствам разработать компромиссный вариант и оформить его в соответствующей дорожной карте. Также партнеры принципиально определились с методикой, которая позволит в будущем исключить дискриминацию отечественных предприятий на рынке РФ. По мнению белорусского посла, это следует считать серьезной подвижкой в переговорном процессе.