2019-12-09T09:58:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Семашко: президенты Беларуси и России поручили сельскохозяйственным ведомствам договориться о поставках отечественного продовольствия

Компромиссный итоговый вариант должен быть прописан в дорожной карте
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
Стороны договорились о принципиальной методике, которая сделает невозможной дискриминацию белорусского продовольствия на рынке РФСтороны договорились о принципиальной методике, которая сделает невозможной дискриминацию белорусского продовольствия на рынке РФФото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

Посол Беларуси в России Владимир Семашко рассказал о том, что во время встречи президентов двух стран обсуждались вопросы, касающиеся поставок отечественного продовольствия в РФ. По словам дипломата, еще неделю назад в отношении целого ряда белорусских производителей действовали ограничения на поставки. Они касались по меньшей мере 60 предприятий по переработке молока, 40 мясоперерабатывающих заводов и 10 птицефабрик. Эти ограничения белорусская сторона не считает обоснованными.

Как отметил Владимир Семашко, Александр Лукашенко и Владимир Путин поручили сельскохозяйственным министерствам разработать компромиссный вариант и оформить его в соответствующей дорожной карте. Также партнеры принципиально определились с методикой, которая позволит в будущем исключить дискриминацию отечественных предприятий на рынке РФ. По мнению белорусского посла, это следует считать серьезной подвижкой в переговорном процессе.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
ДТП в Минске: каршеринговый автомобиль столкнулся с троллейбусом
На этой неделе ждать снежной зимы с морозами не приходится
Подарок с намеком? Лукашенко вручил Путину колбасу «У каждого своя история»
В понедельник, 9 декабря, в Беларуси до +8 градусов
В Кобрине вора банковской карты нашли благодаря смс-сообщениям
В Минске второй день люди протестуют против углубленной интеграции с Россией
Туалет у минчанина фонтанировал пеной
Что подарил Лукашенко Путину в Сочи?
Лукашенко и Путин поздравили друг друга с 20-летием Союзного договора
С 8 декабря снова подорожало автомобильное топливо
Итог переговоров Путина и Лукашенко: все решения отложены на две недели до следующей встречи, 20 декабря
Переговоры Путина и Лукашенко об «углубленной интеграции» длились пять часов
В Гомеле изъяли 29 кг насвая