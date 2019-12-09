ДТП в Минске: каршеринговый автомобиль столкнулся с троллейбусом

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Дорожное происшествие произошло 9 декабря в 00 14 ночи на улице Чкалова. Как сообщает Минское городское управление МЧС, каршеринговый «Фольксаген Поло» столкнулся со следовавшим в парк пустым троллейбусом. Внутри легкового автомобиля находились пять человек. Вызванные на место происшествия спасатели деблокировали из него троих пострадавших: водителя и двоих пострадавших. Двое других находившихся в машине пассажиров выбрались из нее самостоятельно. Все находившиеся в легковом автомобиле с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Водитель троллейбуса не пострадала.