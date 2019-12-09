С 8 декабря БелЖД ввела новый график движения поездов

У некоторых поездов изменяется время отправления и время в пути. Назначаются новые остановочные пункты

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Как сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги, в международном сообщении назначен поезд №26/25 Гродно - Минск - Москва. Кроме этого, один раз в четыре дня будут ездить поезда №250/249 Гродно – Санкт-Петербург – Гродно.

Кроме этого по маршруту Минск – Витебск с 8 декабря введены три пары поездов межрегиональных линий бизнес – класса. Поезда региональный линии бизнес – класса Минск – Барановичи теперь переведены в категорию межрегиональных, а их маршрут продлен до станции Брест – Центральный. Как сообщили в БелЖД, в сообщении Гомель – Добруш, Речица – Гомель, Рогачев – Гомель и Могилев – Жлобин назначены дополнительные поезда региональных линий экономкласса.