Бонус за скорость. В Беларуси планируют увеличить пособие для женщин за рождение детей с разницей 3 - 4 года

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Власти страны разрабатывают комплекс мер, направленных на стимулирование рождаемости. В частности, как пишет БЕЛТА, в Беларуси могут увеличить размер пособие женщинам, которые находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком до трех лет, и родили детей с разницей в три - четыре года. Как отметила Ирина Костевич, этот «бонус за скорость» будет предназначен именно мамам, родившим детей в краткосрочном периоде.

По словам министра, пособие, как новый способ стимулирования рождаемости, будет главным образом направлено на те семьи, которые не планируют иметь первого ребенка ранее 29 лет. Это вынуждает государство переформатировать меры поддержки. Министр также отметила, что раньше женщины становились мамами в возрасте с 20 до 30 лет, современное поколение сократило этот срок на 10 лет, предпочитая рожать с 30 до 40 лет.