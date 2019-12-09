2019-12-09T13:07:44+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минском районе задержали сбежавшего из психдиспансера 25-летнего мужчину

Еще 14 ноября он совершил попытку изнасилования 40-летней медсестры, после чего сбежал из медучреждения
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
Поиски преступника продолжались без малого месяцПоиски преступника продолжались без малого месяцФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Сотрудниками УВД Минского облисполкома задержан 25-летний мужчина, который в середине ноября самовольно покинул Грозовский психоневрологический диспансер, расположенный в д. Конюхи Минской области. Еще 14 ноября он, угрожая металлическим прутом, пытался изнасиловать 40-летнюю медсестру. Женщина получила телесные повреждения, однако смогла позвать на помощь санитара, увидев которого злоумышленник сбежал.

Его поиски, продолжавшиеся почти месяц, увенчались успехом. Сотрудники УВД провели оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых вышли на след преступника, который был задержан в Копыльском районе Минской области.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Задержана жительница Браслава, которая успешно предлагала белорускам заниматься проституцией в Польше
Российские спортсмены ближайшие четыре года не смогут выступать на соревнованиях под национальным флагом
Семашко: Торговое сальдо с Россией остается отрицательным
С 8 декабря БелЖД ввела новый график движения поездов
Бонус за скорость. В Беларуси планируют увеличить пособие для женщин за рождение детей с разницей 3 - 4 года
ДТП в Минске: каршеринговый автомобиль столкнулся с троллейбусом
Семашко: президенты Беларуси и России поручили сельскохозяйственным ведомствам договориться о поставках отечественного продовольствия
На этой неделе ждать снежной зимы с морозами не приходится
Подарок с намеком? Лукашенко вручил Путину колбасу «У каждого своя история»
В понедельник, 9 декабря, в Беларуси до +8 градусов
В Кобрине вора банковской карты нашли благодаря смс-сообщениям
В Минске второй день люди протестуют против углубленной интеграции с Россией
Туалет у минчанина фонтанировал пеной
Что подарил Лукашенко Путину в Сочи?
Лукашенко и Путин поздравили друг друга с 20-летием Союзного договора
С 8 декабря снова подорожало автомобильное топливо
Итог переговоров Путина и Лукашенко: все решения отложены на две недели до следующей встречи, 20 декабря
Переговоры Путина и Лукашенко об «углубленной интеграции» длились пять часов
В Гомеле изъяли 29 кг насвая