В Минском районе задержали сбежавшего из психдиспансера 25-летнего мужчину

Еще 14 ноября он совершил попытку изнасилования 40-летней медсестры, после чего сбежал из медучреждения

Изменить размер текста: A A

Сотрудниками УВД Минского облисполкома задержан 25-летний мужчина, который в середине ноября самовольно покинул Грозовский психоневрологический диспансер, расположенный в д. Конюхи Минской области. Еще 14 ноября он, угрожая металлическим прутом, пытался изнасиловать 40-летнюю медсестру. Женщина получила телесные повреждения, однако смогла позвать на помощь санитара, увидев которого злоумышленник сбежал.

Его поиски, продолжавшиеся почти месяц, увенчались успехом. Сотрудники УВД провели оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых вышли на след преступника, который был задержан в Копыльском районе Минской области.