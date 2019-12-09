2019-12-09T14:10:28+03:00
Экономика
КП Беларусь

Семашко: Торговое сальдо с Россией остается отрицательным

Однако за девять месяцев отрицательная сумма уменьшилась на 1,2 миллиарда долларов
Виктор ПАЖИТОК
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Посол Беларуси в России Владимир Семашко констатирует положительную динамику в двусторонней торговле с восточной соседкойПосол Беларуси в России Владимир Семашко констатирует положительную динамику в двусторонней торговле с восточной соседкойФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Посол Беларуси в России Владимир Семашко сообщил о снижении отрицательного сальдо торговли с Россией.

По словам белорусского дипломата, в 2018 году отрицательное сальдо в торговле с Россией составило 9,7 миллиарда долларов, это около 15% ВВП Беларуси. В этом году ситуация улучшается. Так, если сравнить сальдо белорусско-российской торговли за 9 месяцев текущего и прошлого года (5,9 и 7,1 миллиарда долларов соответственно), то сокращение отрицательного баланса составляет 1,2 миллиарда долларов. Статистики за 10 месяцев пока нет, однако, как отметил Владимир Семашко, предварительные данные также подтверждают улучшение структуры двусторонней торговли. Кроме этого, темпы белорусского экспорта в этом году составили 103,7%. Это больше, чем с любыми другими торговыми партнерами.

- Поэтому сами оцените: экспорт вырос, а отрицательное сальдо уменьшилось, - приводит БЕЛТА слова белорусского посла.

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