2019-12-09T14:50:37+03:00
Общество
КП Беларусь

Российские спортсмены ближайшие четыре года не смогут выступать на соревнованиях под национальным флагом

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства единогласным решением принял санкции против России
Виктор ПАЖИТОК
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Российскую сборную лишили права участвовать в крупных международных турнирахРоссийскую сборную лишили права участвовать в крупных международных турнирахФото: REUTERS
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Решения, принятые WADA в отношении России на ближайшие четыре года, весьма жесткие.

Во-первых, российские спортсмены на соревнованиях будут выступать под нейтральным, а не национальным флагом. Тех, кто был причастен к допинговым нарушениям в соревнованиях, вовсе не будут выступать. Атлеты и члены их команд должны будут доказывать, что были вовлечены в манипуляции с допинг – пробами.

Во-вторых, Российское антидопинговое агентство лишено статуса соответствия. Кроме этого оно в порядке компенсации расходов, понесенных WADA при расследовании допинг – скандалов, выплатит штраф в размере 10% от своей выручки за 2019 год либо 100 тысяч долларов

В-третьих, Россия не сможет подать заявку на проведение Олимпийских игр 2032 года, а российским чиновникам и представителям российского правительства не получат аккредитацию на Олимпийские, Паралимпийские игры и прочие крупные соревнования.

Отметим, что о полной изоляции российских спортсменов речь пока не идет. Санкции WADA не коснутся Чемпионата по футболу 2020 года и финала Лиги чемпионов, который запланирован в 2021 году в Санкт - Петербурге. В WADA считают эти соревнования носящими континентальный характер, ограничения и санкции коснутся только мировых спортивных форумов.

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