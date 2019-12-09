2019-12-09T15:40:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Задержана жительница Браслава, которая успешно предлагала белорускам заниматься проституцией в Польше

За свои услуги предприимчивая нарушительница закона брала 50% от заработка девушек
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
49-летную жительницу Браслава ожидает суд49-летную жительницу Браслава ожидает судФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Свою противозаконную деятельность 49-летняя жительница Браслава начала еще в 2016 году. Следствию известно, что в период с июня по август она совместно с неустановленным пока лицом уговорила 27-летнюю гражданку Беларуси оказывать на платной основе сексуальные услуги в Польше. Получив согласие, фигурантка помогла девушке выехать в соседнюю страну и обустроиться там. Об этом сообщает Telegram – канал Следственного комитета Беларуси

В процессе аналогичной практики, которую подозреваемая пыталась провернуть с мая по июль текущего года в отношении очередной 28-летней белоруски, браславчанку и задержали. В этот раз она вновь уговорила девушку выехать «на заработки» в Польшу, основательно подготовилась к ее переезду. Как установило следствие, за свои услуги, то есть за содействие в занятии проституцией, жительница Витебской области брала 50% от заработка девушек. Подозреваемая заключена под стражу, ее ожидает суд.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Российские спортсмены ближайшие четыре года не смогут выступать на соревнованиях под национальным флагом
Семашко: Торговое сальдо с Россией остается отрицательным
В Минском районе задержали сбежавшего из психдиспансера 25-летнего мужчину
С 8 декабря БелЖД ввела новый график движения поездов
Бонус за скорость. В Беларуси планируют увеличить пособие для женщин за рождение детей с разницей 3 - 4 года
ДТП в Минске: каршеринговый автомобиль столкнулся с троллейбусом
Семашко: президенты Беларуси и России поручили сельскохозяйственным ведомствам договориться о поставках отечественного продовольствия
На этой неделе ждать снежной зимы с морозами не приходится
Подарок с намеком? Лукашенко вручил Путину колбасу «У каждого своя история»
В понедельник, 9 декабря, в Беларуси до +8 градусов
В Кобрине вора банковской карты нашли благодаря смс-сообщениям
В Минске второй день люди протестуют против углубленной интеграции с Россией
Туалет у минчанина фонтанировал пеной
Что подарил Лукашенко Путину в Сочи?
Лукашенко и Путин поздравили друг друга с 20-летием Союзного договора
С 8 декабря снова подорожало автомобильное топливо
Итог переговоров Путина и Лукашенко: все решения отложены на две недели до следующей встречи, 20 декабря
Переговоры Путина и Лукашенко об «углубленной интеграции» длились пять часов
В Гомеле изъяли 29 кг насвая