Задержана жительница Браслава, которая успешно предлагала белорускам заниматься проституцией в Польше

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Свою противозаконную деятельность 49-летняя жительница Браслава начала еще в 2016 году. Следствию известно, что в период с июня по август она совместно с неустановленным пока лицом уговорила 27-летнюю гражданку Беларуси оказывать на платной основе сексуальные услуги в Польше. Получив согласие, фигурантка помогла девушке выехать в соседнюю страну и обустроиться там. Об этом сообщает Telegram – канал Следственного комитета Беларуси

В процессе аналогичной практики, которую подозреваемая пыталась провернуть с мая по июль текущего года в отношении очередной 28-летней белоруски, браславчанку и задержали. В этот раз она вновь уговорила девушку выехать «на заработки» в Польшу, основательно подготовилась к ее переезду. Как установило следствие, за свои услуги, то есть за содействие в занятии проституцией, жительница Витебской области брала 50% от заработка девушек. Подозреваемая заключена под стражу, ее ожидает суд.