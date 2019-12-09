Долги российских предприятий перед белорусскими составляют более 2 миллиардов долларов

Об этом сообщил генеральный прокурор страны Александр Конюк, выступая на совещании в посольстве Беларуси в Москве

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По словам генерального прокурора, которые приводит БЕЛТА, на 1 октября текущего года всего российские предприятия задолжали белорусским 2 миллиарда 115 миллионов долларов. Объем просроченной дебиторской задолженности существенно ниже - 147,6 миллиона долларов. При этом отмечается положительная тенденция: за девять месяцев текущего года просроченная дебиторка уменьшилась на 1,7 миллиона долларов (1,1%).

Суммарный объем задолженности также сокращается, а больше всего должны предприятиям Минпрома и концерна «Белнефтехима».

Как подчеркнул Александр Конюк, генеральная прокуратура занимается вопросами просроченной со стороны российских партнеров дебиторской задолженности уже на протяжении 5 лет. За это время было заявлено более 400 исков, а вернуть в товарно-хозяйственный оборот страны удалось более 100 миллионов долларов.