2019-12-09T17:16:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Жертвы беспечности: два рыбака провалились под лед. Один из них погиб

Трагедия произошла в Могилевском районе
Виктор ПАЖИТОК
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ФОТО: МЧСФОТО: МЧС
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Как сообщает БЕЛТА, цитируя представителя УСК Могилевской области, двое мужчин, 1970 и 1955 года рождения, решили порыбачить на льду одного из карьеров, расположенных неподалеку от деревни Половинный Лог. Судя по всему, мужчин не смутило, что толщина льда на водоеме составляла всего 4 - 5 см, они отошли от берега приблизительно на 10 метров.

Неожиданно лед под одним из рыбаков стал стремительно трескаться, в результате чего мужчина ушел под воду. Второй рыбак, спасая знакомого, протянул ему бур, однако лед треснул и под ним. Немного дальше рыбачил еще один мужчина. Увидев происходящее, он отбежал на берег, откуда и бросил веревку, до которой смог дотянуться один из оказавшихся под водой рыбаков. К слову, спасатель и спасенный приходятся друг другу родными братьями. Второго рыбака, к сожалению, спасти не удалось.

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@kpbel
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