Отдых в Турции в следующем году подорожает
Как сообщает официальный правительственный вестник Турецкой Республики Resmi Gazete, президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом подписан новый закон. Согласно нормативному акту, посещающие страну туристы будут оплачивать дополнительный налог на проживание в отелях.
С 1 апреля до 31 декабря 2020 года налог составит 1% от общей стоимости размещения в гостиницах, гостевых домах, кемпингах, пансионатах и прочих туристических объектах.
С 1 января 2021 года налог вырастет до 2%. Оформлять его будут отдельным документом прямо в отеле. В опубликованном документе отмечено, что президент Турции отдельным указом может уменьшить или увеличить номинальный размер налога в два раза.
К слову, Турция стабильно входит в топ-3 самых востребованных у белорусов направлений зарубежного отдыха.