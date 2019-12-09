2019-12-09T17:49:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Отдых в Турции в следующем году подорожает

Весной 2020 года вводится дополнительный налог на проживание в отелях
Виктор ПАЖИТОК
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Вводимый турецкими властями налог будет повышаться поэтапноВводимый турецкими властями налог будет повышаться поэтапноФото: Алина МАКЕЕВА
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Как сообщает официальный правительственный вестник Турецкой Республики Resmi Gazete, президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом подписан новый закон. Согласно нормативному акту, посещающие страну туристы будут оплачивать дополнительный налог на проживание в отелях.

С 1 апреля до 31 декабря 2020 года налог составит 1% от общей стоимости размещения в гостиницах, гостевых домах, кемпингах, пансионатах и прочих туристических объектах.

С 1 января 2021 года налог вырастет до 2%. Оформлять его будут отдельным документом прямо в отеле. В опубликованном документе отмечено, что президент Турции отдельным указом может уменьшить или увеличить номинальный размер налога в два раза.

К слову, Турция стабильно входит в топ-3 самых востребованных у белорусов направлений зарубежного отдыха.

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