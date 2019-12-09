2019-12-09T18:24:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Ты меня уважаешь?!» Столинец избил и связал знакомых, которые отказались пить с ним водку

Связанные пленники всю ночь пролежали на полу
Надежда БУТОВИЧ
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Избитых односельчан дебошир связал подручными материалами и ушел. Фото: pixabay.com.Избитых односельчан дебошир связал подручными материалами и ушел. Фото: pixabay.com.
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ЧП случилось в одной из деревень Столинского района в середине октября. Об этом 9 декабря проинформировала пресс-служба МВД.

Нетрезвый мужчина в деревне Хотомель поздно ночью пленил односельчан. Мужчина пробрался в жилой дом тайком – вырвал металлическую щеколду, на которую была заперта входная дверь. Едва проснувшимся от шума женщине и ее сожителю незваный гость предложил вместе выпить водки, а когда те отказались, принялся избивать мужчину, связал пару попавшимися под руку шторами и куском шпагата. На этом дебошир не успокоился и в отместку за отказ от спиртного поколотил односельчанина резиновым шлангом.

– Потерпевшие пролежали связанными на полу всю ночь, пока их не обнаружили и не освободили. Злоумышленника, 24-летнего сельчанина, правоохранители задержали к вечеру того же дня. Мотив преступления он объяснил сильным опьянением и отказом потерпевших с ним выпить. Против мужчину возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном лишении свободы, – пояснили в пресс-службе.

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