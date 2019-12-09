Взрыв при монтировании натяжных потолков: эвакуированы 35 жильцов многоэтажки, есть пострадавшие

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Серьезное ЧП с пострадавшими произошло в одном из районных центров Брестчины в понедельник, 9 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям в официальном Твиттер-аккаунте.

Сообщается, что днем в Дрогичине в многоквартирном доме на втором этаже прозвучал взрыв. «Сдетонировало» оборудование, которым пользовались рабочие, устанавливая в одной из квартир натяжные потолки.

– Потребовалась эвакуация жильцов дома. Из подъезда пятиэтажки, где прозвучал взрыв, были эвакуированы 35 человек. Были госпитализированы двое рабочих, которые и монтировали натяжные потолки в квартире, а также хозяйка одной из квартир, – уточнили в пресс-службе МЧС, сообщив, что подробности ЧП будут сообщены позже.

Предварительно, взорвалось оборудование рабочих, монтировавших натяжные потолки. Фото: МЧС.

Кроме того, в интернете появились фото с места происшествия: взрыв был такой силы, что кирпичную стенку балкона, в квартире где велись работы, буквально выбило наружу. Выбиты все окна, их «выбросило» на улицу вместе со стеклопакетами.