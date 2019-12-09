2019-12-09T18:57:26+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Взрыв при монтировании натяжных потолков: эвакуированы 35 жильцов многоэтажки, есть пострадавшие

ЧП произошло в Дрогичине
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Взрывной волной выбит окна в квартире, выбита стенка балкона. Фото: МЧС.Взрывной волной выбит окна в квартире, выбита стенка балкона. Фото: МЧС.
Изменить размер текста:

Серьезное ЧП с пострадавшими произошло в одном из районных центров Брестчины в понедельник, 9 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям в официальном Твиттер-аккаунте.

Сообщается, что днем в Дрогичине в многоквартирном доме на втором этаже прозвучал взрыв. «Сдетонировало» оборудование, которым пользовались рабочие, устанавливая в одной из квартир натяжные потолки.

– Потребовалась эвакуация жильцов дома. Из подъезда пятиэтажки, где прозвучал взрыв, были эвакуированы 35 человек. Были госпитализированы двое рабочих, которые и монтировали натяжные потолки в квартире, а также хозяйка одной из квартир, – уточнили в пресс-службе МЧС, сообщив, что подробности ЧП будут сообщены позже.

Предварительно, взорвалось оборудование рабочих, монтировавших натяжные потолки. Фото: МЧС.

Предварительно, взорвалось оборудование рабочих, монтировавших натяжные потолки. Фото: МЧС.

Кроме того, в интернете появились фото с места происшествия: взрыв был такой силы, что кирпичную стенку балкона, в квартире где велись работы, буквально выбило наружу. Выбиты все окна, их «выбросило» на улицу вместе со стеклопакетами.

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Дзержинском районе опрокинулась автоцистерна с дизелем: 6 тонн топлива вытекли на землю
«Ты меня уважаешь?!» Столинец избил и связал знакомых, которые отказались пить с ним водку
Отдых в Турции в следующем году подорожает
Жертвы беспечности: два рыбака провалились под лед. Один из них погиб
Долги российских предприятий перед белорусскими составляют более 2 миллиардов долларов
Задержана жительница Браслава, которая успешно предлагала белорускам заниматься проституцией в Польше
Российские спортсмены ближайшие четыре года не смогут выступать на соревнованиях под национальным флагом
Семашко: Торговое сальдо с Россией остается отрицательным
В Минском районе задержали сбежавшего из психдиспансера 25-летнего мужчину
С 8 декабря БелЖД ввела новый график движения поездов
Бонус за скорость. В Беларуси планируют увеличить пособие для женщин за рождение детей с разницей 3 - 4 года
ДТП в Минске: каршеринговый автомобиль столкнулся с троллейбусом
Семашко: президенты Беларуси и России поручили сельскохозяйственным ведомствам договориться о поставках отечественного продовольствия
На этой неделе ждать снежной зимы с морозами не приходится
Подарок с намеком? Лукашенко вручил Путину колбасу «У каждого своя история»
В понедельник, 9 декабря, в Беларуси до +8 градусов
В Кобрине вора банковской карты нашли благодаря смс-сообщениям
В Минске второй день люди протестуют против углубленной интеграции с Россией
Туалет у минчанина фонтанировал пеной
Что подарил Лукашенко Путину в Сочи?
Лукашенко и Путин поздравили друг друга с 20-летием Союзного договора
С 8 декабря снова подорожало автомобильное топливо
Итог переговоров Путина и Лукашенко: все решения отложены на две недели до следующей встречи, 20 декабря
Переговоры Путина и Лукашенко об «углубленной интеграции» длились пять часов
В Гомеле изъяли 29 кг насвая