В Дзержинском районе опрокинулась автоцистерна с дизелем: 6 тонн топлива вытекли на землю

Грузовик с цистерной дизеля "упал" на встречную полосу. Фото: МЧС.

На месте работали ГАИ, МЧС, аварийная бригада перевозчика и специалисты-экологи

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ДТП с бензовозом произошло на территории Дзержинского района в воскресенье, 8 декабря, сообщила пресс-служба МЧС.

Утром, около 10.50 часов, в аварию попал грузовик с заполненной топливом цистерной-прицепом. Бензовоз перевозил 26 тонн дизтоплива.

– Дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием грузовика произошло недалеко от деревни Победное. Автоцистерна упала на встречную полосу, в результате опрокидывания нарушилась герметичность и произошла утечка, – пояснили в пресс-службе.

На землю вылилось около шести тонн дизеля, разлив на обочину – примерно 4 квадратных метра.

Оперативно оставшееся топливо откачали специалисты аварийной бригады предприятия, владеющего грузом. Собственник перекачал топливо, поднял опрокинувшуюся на трассе автоцистерну. Во время проведения работ ситуацию, обеспечивая пожарную безопасность, держали на контроле спасатели.

Уточняется, что рекультивацию залитого дизелем участка земли на месте аварии проведут позже специалисты Дзержинского райцентра гигиены и эпидемиологии.