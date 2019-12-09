2019-12-09T19:58:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. В Полоцке в ювелирный магазин ворвался грабитель

Продавцы успели нажать тревожную кнопку
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Продавцы успели сообщить об ограблении с помощью кнопки тревожной сигнализации. Фото: стоп-кадр.Продавцы успели сообщить об ограблении с помощью кнопки тревожной сигнализации. Фото: стоп-кадр.
Изменить размер текста:

ЧП произошло в одном из ювелирных магазинов в Полоцке в пятницу, 6 декабря, проинформировали в пресс-службе МВД в официальном аккаунте в Telegram.

Злоумышленник проник в торговый объект днем, около 12.00 часов. Неизвестный мужчина направился к кассирам: «Добрый день. Это ограбление! Серьезно», – слышно на кадрах видео с камеры наблюдения, которое опубликовали оперативники.

– Осуществить свои намерения преступник не успел. Одна из консультантов ювелирного магазина успела незаметно нажать «тревожную кнопку». Спустя пару минут в торговый зал вошли двое сотрудников Департамента охраны со служебной собакой, – сообщили в пресс-службе.

Злоумышленник не оказал сопротивления при задержании, 33-летнего мужчину доставили в Полоцкий РОВД. Действиям неудавшегося грабителя ювелирки уже дана правовая оценка, против него возбуждено уголовное дело.

Охрана задержала мужчину, который пытался ограбить ювелирный магазин.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: криминальные новости»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Обернулся: стоит волк»: в Столбцах на остановке маршрутки мужчины отбивались от дикого зверя топором
«Нормандская четверка» села за круглый стол на полтора часа позже запланированного времени
В Минске поймали парочку наркодиллеров, которые в день делали по 50 тайников с наркотиками
В Бобруйском районе 25-летнего электромонтера на железной дороге убило разрядом тока
В Дзержинском районе опрокинулась автоцистерна с дизелем: 6 тонн топлива вытекли на землю
Взрыв при монтировании натяжных потолков: эвакуированы 35 жильцов многоэтажки, есть пострадавшие
«Ты меня уважаешь?!» Столинец избил и связал знакомых, которые отказались пить с ним водку
Отдых в Турции в следующем году подорожает
Жертвы беспечности: два рыбака провалились под лед. Один из них погиб
Долги российских предприятий перед белорусскими составляют более 2 миллиардов долларов