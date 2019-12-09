Видеофакт. В Полоцке в ювелирный магазин ворвался грабитель

Продавцы успели сообщить об ограблении с помощью кнопки тревожной сигнализации. Фото: стоп-кадр.

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ЧП произошло в одном из ювелирных магазинов в Полоцке в пятницу, 6 декабря, проинформировали в пресс-службе МВД в официальном аккаунте в Telegram.

Злоумышленник проник в торговый объект днем, около 12.00 часов. Неизвестный мужчина направился к кассирам: «Добрый день. Это ограбление! Серьезно», – слышно на кадрах видео с камеры наблюдения, которое опубликовали оперативники.

– Осуществить свои намерения преступник не успел. Одна из консультантов ювелирного магазина успела незаметно нажать «тревожную кнопку». Спустя пару минут в торговый зал вошли двое сотрудников Департамента охраны со служебной собакой, – сообщили в пресс-службе.

Злоумышленник не оказал сопротивления при задержании, 33-летнего мужчину доставили в Полоцкий РОВД. Действиям неудавшегося грабителя ювелирки уже дана правовая оценка, против него возбуждено уголовное дело.