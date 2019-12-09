2019-12-09T20:21:21+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бобруйском районе 25-летнего электромонтера на железной дороге убило разрядом тока

СК расследует трагедию
Надежда БУТОВИЧ
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Рабочие находились на автомотриссе, когда их коллегу ударило током. Фото: СК.Рабочие находились на автомотриссе, когда их коллегу ударило током. Фото: СК.
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Пресс-служба Следственного Комитета в официальном Telegram-канале проинформировала о смертельном ЧП на железной дороге.

Несчастный случай произошел в пятницу, 6 декабря. Днем на путях железнодорожного перегона на участке Мирадино-Татарка, что на территории Бобруйского района, работала бригада рабочих. Электромонтеры на подвижной автомотрисе выполняли ревизию контактной сети. В какой-то момент разряд электротока поразил 25-летнего мужчину, пострадавший скончался на месте происшествия. Это случилось около 15.00 часов.

В СК устанавливают соблюдались ли правила охраны труда в момент трагедии. Фото: СК.

В СК устанавливают соблюдались ли правила охраны труда в момент трагедии. Фото: СК.

– На данный момент следователи и специалисты Департамента госинспекции труда, комиссия БЖД осмотрели место происшествия, опросили работников, изъяли следы. По факту смертельного ЧП проводится проверка, назначены экспертизы. Необходимо установить имели ли место нарушения норм и правил охраны труда при производстве работ, – прокомментировали в пресс-службе.

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