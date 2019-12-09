В Бобруйском районе 25-летнего электромонтера на железной дороге убило разрядом тока
Пресс-служба Следственного Комитета в официальном Telegram-канале проинформировала о смертельном ЧП на железной дороге.
Несчастный случай произошел в пятницу, 6 декабря. Днем на путях железнодорожного перегона на участке Мирадино-Татарка, что на территории Бобруйского района, работала бригада рабочих. Электромонтеры на подвижной автомотрисе выполняли ревизию контактной сети. В какой-то момент разряд электротока поразил 25-летнего мужчину, пострадавший скончался на месте происшествия. Это случилось около 15.00 часов.
В СК устанавливают соблюдались ли правила охраны труда в момент трагедии. Фото: СК.
– На данный момент следователи и специалисты Департамента госинспекции труда, комиссия БЖД осмотрели место происшествия, опросили работников, изъяли следы. По факту смертельного ЧП проводится проверка, назначены экспертизы. Необходимо установить имели ли место нарушения норм и правил охраны труда при производстве работ, – прокомментировали в пресс-службе.
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