2019-12-09T20:55:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске поймали парочку наркодиллеров, которые в день делали по 50 тайников с наркотиками

31-летней подозреваемой и ее 18-летнему подельнику грозят тюремные сроки
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Закладчики покупали наркотики в интернет-магазине крупными партиями. Фото: МВД.Закладчики покупали наркотики в интернет-магазине крупными партиями. Фото: МВД.
Изменить размер текста:

Преступную пару минчан-закладчиков задержали с поличным правоохранители, сообщила пресс-служба МВД в Telegram.

31-летняя женщина с 18-летним партнером «работали» закладчиками психотропов, оставляя по всей столице тайники с наркотиками. Преступники были задержаны с «товаром» 4 декабря, в момент, когда они собирались оставить очередную закладку.

– При себе у задержанных, а также по месту жительства и в авто было изъята партия наркотических веществ: 168 граммов особо опасного психотропа альфа-PVP, 86 таблеток MDMA (общий вес 43 грамма). Дома у парочки наркодилеров хранились упаковка для фасовки, электронные весы, банковские карты, компьютерная техника и предмет, похожий на пистолет, – пояснили в пресс-службе.

Правоохранителям удалось установить, что наркотики злоумышленники покупали в интернет-магазинах крупными партиями. Далее они фасовали вещества и осуществляли закладку «мин» преимущественно в лесопарках столицы.

– Известно, что в день подозреваемые оставляли примерно 50 тайников с психотропами. Плату получали на банковский счет, – добавили в МВД.

Работа по определению канала поставки запрещенных веществ на территорию Беларуси и круга покупателей продолжается. Материалы дела против фигурантов отправлены на правовую оценку.

Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Обернулся: стоит волк»: в Столбцах на остановке маршрутки мужчины отбивались от дикого зверя топором
«Нормандская четверка» села за круглый стол на полтора часа позже запланированного времени
В Бобруйском районе 25-летнего электромонтера на железной дороге убило разрядом тока
Видеофакт. В Полоцке в ювелирный магазин ворвался грабитель
В Дзержинском районе опрокинулась автоцистерна с дизелем: 6 тонн топлива вытекли на землю
Взрыв при монтировании натяжных потолков: эвакуированы 35 жильцов многоэтажки, есть пострадавшие
«Ты меня уважаешь?!» Столинец избил и связал знакомых, которые отказались пить с ним водку
Отдых в Турции в следующем году подорожает
Жертвы беспечности: два рыбака провалились под лед. Один из них погиб
Долги российских предприятий перед белорусскими составляют более 2 миллиардов долларов