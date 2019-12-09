В Минске поймали парочку наркодиллеров, которые в день делали по 50 тайников с наркотиками

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Преступную пару минчан-закладчиков задержали с поличным правоохранители, сообщила пресс-служба МВД в Telegram.

31-летняя женщина с 18-летним партнером «работали» закладчиками психотропов, оставляя по всей столице тайники с наркотиками. Преступники были задержаны с «товаром» 4 декабря, в момент, когда они собирались оставить очередную закладку.

– При себе у задержанных, а также по месту жительства и в авто было изъята партия наркотических веществ: 168 граммов особо опасного психотропа альфа-PVP, 86 таблеток MDMA (общий вес 43 грамма). Дома у парочки наркодилеров хранились упаковка для фасовки, электронные весы, банковские карты, компьютерная техника и предмет, похожий на пистолет, – пояснили в пресс-службе.

Правоохранителям удалось установить, что наркотики злоумышленники покупали в интернет-магазинах крупными партиями. Далее они фасовали вещества и осуществляли закладку «мин» преимущественно в лесопарках столицы.

– Известно, что в день подозреваемые оставляли примерно 50 тайников с психотропами. Плату получали на банковский счет, – добавили в МВД.

Работа по определению канала поставки запрещенных веществ на территорию Беларуси и круга покупателей продолжается. Материалы дела против фигурантов отправлены на правовую оценку.