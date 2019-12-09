«Нормандская четверка» села за круглый стол на полтора часа позже запланированного времени

Путин и Зеленский на встрече в Елисейском дворце сели друг напротив друга

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В понедельник, 9 декабря, в столице Франции проходит встреча лидеров «нормандской четверки», за которой следит весь мир, передает ТАСС. Президент принимающей стороны – лидер Франции Эммануэль Макрон, как сообщали СМИ, каждого из почетных гостей встретил лично на крыльце Елисейского дворца. Первой прибыла Ангела Меркель, за ней на бюджетном автомобиле Владимир Зеленский, а затем приехал и Владимир Путин на Aurus с российскими номерами.

До того, как сесть за «общий стол» лидеры Франции и Германии отдельно пообщались с украинским и российским президентами. Прежде чем все четыре высокопоставленных чиновника прошли в салон Мюрат (Прим.: зал Елисейского дворца, где Макрон еженедельно принимает французского премьер-министра), прошел «лишний час»: встреча «четверки» задержалась почти на 1,5 часа.

Путин приехал в Елисейский дворец последним на авто с российскими номерами. Фото: ТАСС.

В салоне лидеры «нормандской четверки» сели за круглый стол: Путин напротив Зеленского. Справа от украинского президента – Меркель, справа от Путина – Макрон.

После протокольной съемки мероприятие перешло в закрытый формат. Остались главы государств, канцлер и участники делегаций «четверок».

Около 21.30 часов (Прим.: по минскому времени) встреча, которая началась примерно в 19.30 часов все еще продолжалась.