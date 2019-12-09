«Обернулся: стоит волк»: в Столбцах на остановке маршрутки мужчины отбивались от дикого зверя топором

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К сожалению, ЧП с больными бешенством животными не являются редкостью для Беларуси. Чаще всего страдают сельчане, из лесного массива бешеные волки, лисы и даже ежики выходят к людям, нападают, убивают и заражают домашнюю живность. Например, не так давно в Хойникском районе сельчанка едва успела скрыться в доме от искусавшей дворовых собак бешеной лисы.

Еще одна встреча с больным животным произошла на днях в Столбцах. Страшное нападение волка случилось в минувшее воскресенье, 8 декабря, проинформировала «Р». Горожанин Владислав Ломако с женой и 17-летним сыном приехали на авто, проводить «ребенка» в столицу на учебу. Мужчина отошел в овраг за остановкой и в этот момент на него напал дикий зверь.

– Сначала почувствовал щипок, подумал кто-то балуется, обернулся – передо мной стоит волк. Через секунду он набросился, дважды я его смог отбросить, а на третий раз он прыгнул высоко, прямо в горло – хорошо, что я успел подставить руку. Волк в нее и вцепился, – рассказал пострадавший горожанин.

Мужчина звал на помощь, но сидевшие в машине жена с сыном его не слышали. В борьбе я выволок его на дорогу, тогда меня и увидели, сын стал тормозить проезжающие машины: одна остановились, но мужчины побоялись из нее выйти – светили фарами. А вот водитель из другой легковушки выбежал помогать, схватил маленький топорик и отбил горожанина у зверя.

Прибывшие медики диагностировали у пострадавшего сильные укусы правого предплечья, левой ягодицы, мужчина госпитализирован. Труп животного отправлен на экспертизу. Пока анализы на бешенство неизвестны, горожанину проводится экстренная вакцинация в хирургическом отделении больницы