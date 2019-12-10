Дом в деревне вместо квартиры в Минске. Мошенники 8 лет занимались черным риелторством

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Жертвами обвиняемых становились люди, которые вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли спиртным. Обвиняемые выдумывали разные причины для встречи с ними, покупали им еду, спиртное, помогали небольшими суммами денег. Так они входили в доверие к собственникам жилья. А чуть позже уточняли, нет ли у них желания продать квартиру и переехать за город, а разницу в деньгах оставить себе.

Большинство потерпевших от такой сделки отказывались. Но новые знакомые убеждали: все прозрачно, если что - можно воспользоваться помощью юристов. Если оказывалось, что квартира не приватизирована, всю работу по приватизации обвиняемые брали на себя.

Собственникам жилья обвиняемые обещали, что новая квартира или дом будет находиться недалеко от Минска.

После того как сделка состоялась, потерпевшие получили деньги, обвиняемые вывозили их в специально купленные для них дома. Как правило, их цена была в 5 - 7 раз ниже стоимости проданных квартир в Минске.

Чтобы потерпевшие не могли осознать, что на самом деле случилось, обвиняемые предлагали им спиртное.

Один из потерпевших от сделки отказался. Тогда обвиняемые заперли его дома и регулярно приносили спиртное и сигареты. А через несколько дней, когда алкоголь заканчивался, предлагали все же продать квартиру. Мужчина согласился на любые условия, лишь бы скорее получить спиртное.

За восемь лет обвиняемые провернули не меньше восьми операций с недвижимостью. Есть в деле и другие преступления. С сентября 2015 по октябрь 2016 года одна из участниц организованной группы оказывала услуги по снятию порчи. Средняя цена - примерно 200 рублей. За год она получила таким образом 37 тысяч рублей.

В зависимости от роли каждого участника группы им предъявлены обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере, повторно, и незаконном лишении свободы. Все обвиняемые находятся под стражей. Следователями наложен арест на их имущество на общую сумму более 40 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.