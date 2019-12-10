2019-12-10T09:44:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Барановичах машина милиции сбила мужчину на переходе

Пострадавшего доставили в больницу
Полина СВЕТЛОВА
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Милиционер был трезв. Фото: УВД Брестского облисполкомаМилиционер был трезв. Фото: УВД Брестского облисполкома
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Авария случилась вечером 9 декабря в микрорайоне Северном райцентра. Как сообщили в УВД Брестской области, на улице Жукова напротив дома № 16 водитель Lada Priora наехал на 52-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу.

Мужчина сейчас в больнице. Водитель — сотрудник милиции — был трезв. На место происшествия сразу прибыли сотрудники ГАИ, проводится проверка по факту ДТП.

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