2019-12-10T11:09:20+03:00
Общество
КП Беларусь

9 декабря в Брагине был побит температурный рекорд

Предыдущий температурный максимум был зарегистрирован в 2006 году
Полина СВЕТЛОВА
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Снежная и морозная зима пока откладываетсяСнежная и морозная зима пока откладываетсяФото: Оксана БРОВАЧ
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В понедельник, 9 декабря, воздух в Брагине прогрелся до 9,1 градуса тепла. 13 лет назад, в 2006 году, был установлен предыдущий рекорд - тогда была 8,2 тепла, сообщили belta.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Температурные максимумы повторились в Мстиславле (4 градуса тепла), Мозыре (7,5 выше нуля), на метеостанции «Полесская» (8 градусов).

Во вторник, 10 декабря, нас ждет облачная погода. В некоторых районах пройдет дождь и мокрый снег. Ночью - от минус 2 до плюс 3 градусов, а днем - от 1 до 6 тепла.

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