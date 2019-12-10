«Договоренности где-то на четверочку». Что решили лидеры «нормандской четверки»

Последний раз о мире на Донбассе "четверка" говорила три года назад в Минскк. Фото: REUTERS

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В понедельник, 9 декабря, в столице Франции прошла встреча лидеров «нормандской четверки». Итоговую пресс-конференцию, которая должна был начаться в 19.45, стороны дали в 23.00, пишет kp.ua.

- Договоренности где-то не четверочку (по пятибалльной системе. - Авт.). Это хорошо? Хорошо. Президент Зеленский молодец, очень жестко и правильно держит позицию, - рассказал журналистам глава МВД Арсен Аваков.

Журналисты отметили, что на брифинге лидеры «нормандской четверки» выглядели уставшими. Зеленский и Путин сидели по разные стороны стола.

Стороны решили договариваться дальше, а пока нет новых договоренностей, соблюдать существующие Минские соглашения. Владимир Путин несколько раз подчеркнул, что настаивает на выполнении соглашений в той последовательности, в которой они были согласованы три года назад.

Следующая встреча «четверки» должна состояться через 4 месяца.

Лидеры договорились о дальнейшем полном разведении сил по всей линии соприкосновения на Донбассе. В планах - завершить разведение войск до марта 2020 года. А до 31 декабря должен состояться обмен пленными по формуле «все установленные» на «всех установленных».

Еще одна договоренность, которую озвучили лидеры «нормандской четверки», - полное и всеобъемлющее прекращение огня, которое должно начаться до конца года, расширение мандата СММ ОБСЕ, круглосуточное дежурство наблюдателей в течение семи дней в неделю.

Вернуть украинско-российскую границу под украинский контроль не удалось. Путин настаивал на первоочередности проведения местных выборов на Донбассе, и только потом возвращение контроля за границей.

Разные взгляды у российского и украинского президентов на особый порядок местного самоуправления на Донбассе. Зеленский заявил, что федерализация невозможна, Украина - это унитарное государство.

- Невозможность компромиссов по урегулированию ситуации на востоке Украины через уступки Украиной территориями. Донбасс и Крым - это Украина, - заявил Зеленский.

Путин же ответил, что в Украине нужно провести политические реформы, предусмотренные Минскими соглашениями.

- В первую очередь речь идет о внесении в Конституцию страны изменений, особый статус Донбасса на постоянной основе. Необходимо, конечно, продлить срок действия договора об особом статусе отдельных регионов Донбасса и в конечном итоге придать этой норме постоянный характер, как это и предусмотрено в Минских соглашениях.

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что, с учетом разногласий, действие закона об особом статусе Донбасса будет продлено.