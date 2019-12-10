В Сморгони мужчина порезал колеса четырех автомобилей, пока ждал девушку

Свидание так и не состоялось - мужчину задержали, он находится в ИВС

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Вечером 7 декабря трое коллег отдыхали в одном из баров Сморгони. Общение решили продолжить в компании знакомых девушек. Встречу назначили у общежития, где живут подруги, рассказывают в МВД.

Когда мужчины подошли к месту, девушек на улице еще не было. Один из кавалеров оказался слишком нетерпелив, а возможно, повлиял и алкоголь: он ни с того ни с сего стал резать колеса автомобилей, которые стояли рядом. Прохожие, которые это увидели, вызвали милицию.

35-летнего нарушителя задержал наряд патрульно-постовой службы милиции. Сейчас этот мужчина, гражданин России, находится в ИВС.

В отношении него возбуждено уголовное дело.