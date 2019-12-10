2019-12-10T12:37:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Девушка украла у минчанина 19 тысяч рублей и поехала на такси за 300 км

Часть денег она потратила на одежду, часть перевела на карту родственникам
Полина СВЕТЛОВА
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Когда девушку задержали, денег у нее при себе почти не былоКогда девушку задержали, денег у нее при себе почти не былоФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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С 21-летней девушкой молодой человек из Узбекистана познакомился в одном из заведений Минска, пригласил ее к себе домой. А утром парень проснулся и обнаружил, что у него пропали деньги: 190 белорусских рублей, 3000 российских рублей и 20 долларов, сообщают в МВД.

Он сразу понял, чьих это рук дело, позвонил своей новой знакомой и попросил вернуть деньги. Девушка пообещала всю сумму отдать - снова пришла в гости к парню. На следующий день он недосчитался уже 19 тысяч белорусских рублей. После этого парень позвонил в милицию.

Девушку задержали в арендованной квартире в Гомеле. Денег у нее с собой почти не было. Оказалось, что часть суммы она потратила на поездку на такси до Гомеля, часть перевела на карту родственникам, часть потратила на одежду.

Девушка работает продавцом, раньше к уголовной ответственности не привлекалась. Следователи дадут правовую оценку ее действиям.

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