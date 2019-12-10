2019-12-10T12:46:30+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Каменце благодаря пожарному извещателю соседи спасли пятерых детей и их пьяных родителей

На плите сгорела еда
Оксана БРОВАЧ
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Соседи отреагировали на ЧП до приезда спасателей. Фото: brest.mchs.gov.byСоседи отреагировали на ЧП до приезда спасателей. Фото: brest.mchs.gov.by
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ЧП произошло поздно вечером 9 декабря в агрогородке Ходосы Каменецкого района. В трехэтажном многоквартирном доме сработал автономный пожарный извещатель.

Его звук поднял по тревоге соседей. Двое мужчин, не дожидаясь спасателей, взломали топором соседскую дверь, за которой чувствовался запах дыма. Оказалось, на плите подгорела еда, а в квартире находятся родители и пятеро детей - двое дошкольников и трое школьников.

- На момент происшествия родители находились в состоянии алкогольного опьянения. Дети работниками скорой медицинской помощи доставлены для обследования в больницу. Ожогов и отравления угарным газом они не получили, - комментируют в Брестском областном управлении МЧС.

Младших детей оставили в районной больнице на обследование. Старших временно изъяли от родителей и поместили в социально-педагогический центр.

В МЧС уточняют, что два пожарных извещателя установили в этой квартире в августе этого года за счет местного сельисполкома. Они и спасли взрослым и детям жизнь.

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