2019-12-10T13:06:20+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бресте и области подорожал проезд, на очереди Витебск

Талончик будет стоить 60 копеек вместо 55
Полина СВЕТЛОВА
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За талончик теперь придется отдать 60 копеек, а проездной на автобус будет стоит 27 рублейЗа талончик теперь придется отдать 60 копеек, а проездной на автобус будет стоит 27 рублейФото: Оксана БРОВАЧ
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Проезд подорожал в городском и пригородном общественном транспорте Бреста и области. Так, проезд на обычных и скоростных маршрутах теперь стоит больше на 5 копеек - не 55, а 60. Талончик на автобус экспресс-маршрута подорожал с 65 до 70 копеек. Решение облисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Как пишет belta.by, до конца года проезд станет дороже на 5 копеек и в Витебске. Об этом сообщил заместитель генерального директора по перевозкам и идеологической работе ОАО «Витебскоблавтотранс» Сергей Залесский. Поездка будет стоит 60 копеек вместо 55. Стоимость экспрессных маршрутов тоже повысится. Решение облисполкома сейчас готовится. Известно, что повышение цен произойдет до конца этого года.

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