В Столбцовском районе фура насмерть сбила пешехода

Изменить размер текста: A A

Авария случилась в 7 утра 10 декабря на автодороге М1. Как рассказал официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев, 37-летний водитель ехал за рулем грузовика DAF с полуприцепом и сбил 33-летнего жителя Дзержинска, который шел по краю проезжей части. Пешеход скончался на месте. Водитель был трезв. По факту ДТП проводят проверку.

А вечером 9 декабря авария произошла в Барановичах - там машина милиции сбила мужчину на переходе, пострадавшего доставили в больницу.