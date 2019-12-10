2019-12-10T14:04:57+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Столбцовском районе фура насмерть сбила пешехода

Водитель был трезв
Полина СВЕТЛОВА
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Пешеход скончался на месте. Фото: УВД МиноблисполкомаПешеход скончался на месте. Фото: УВД Миноблисполкома
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Авария случилась в 7 утра 10 декабря на автодороге М1. Как рассказал официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев, 37-летний водитель ехал за рулем грузовика DAF с полуприцепом и сбил 33-летнего жителя Дзержинска, который шел по краю проезжей части. Пешеход скончался на месте. Водитель был трезв. По факту ДТП проводят проверку.

А вечером 9 декабря авария произошла в Барановичах - там машина милиции сбила мужчину на переходе, пострадавшего доставили в больницу.

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