«Это серьезные статьи нашего бюджета, не должно быть никаких шараханий». Лукашенко потребовал не допустить роста цен на сигареты
- Понятно, что в Российской Федерации табак, да и алкоголь, по ценам значительно выше, чем в Республике Беларусь. Если вдруг унификация (налогового законодательства. - Ред.), это может привести к серьезному росту цен на табачные изделия, что недопустимо для граждан Беларуси, - отметил президент. Его слова цитирует belta.by. - При всем негативе табака, алкоголя, это серьезные статьи при формировании нашего бюджета, поэтому здесь не должно быть никаких шараханий.
Президент добавил, что в Беларуси есть инвестор, который взялся за реализацию табачных изделий белорусских предприятий и принял на себя обязательства повысить плату в бюджет.
Александр Лукашенко подчеркнул, что к курению относится негативно.
- Я курцов не поддерживаю, у меня особое к этому отношение. Но одно дело - мое мнение, другое - самого человека, который берет сигарету, покупает за приличные деньги и гробит свое здоровье. Словом, это определенные социальные вопросы.