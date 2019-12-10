2019-12-10T14:54:43+03:00
Политика
КП Беларусь

«Это серьезные статьи нашего бюджета, не должно быть никаких шараханий». Лукашенко потребовал не допустить роста цен на сигареты

Об этом он заявил на совещании, где обсуждали вопросы повышения эффективности работы табачной отрасли
Полина СВЕТЛОВА
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Такие требования президент озвучил на совещании 10 декабря. Фото: belta.byТакие требования президент озвучил на совещании 10 декабря. Фото: belta.by
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- Понятно, что в Российской Федерации табак, да и алкоголь, по ценам значительно выше, чем в Республике Беларусь. Если вдруг унификация (налогового законодательства. - Ред.), это может привести к серьезному росту цен на табачные изделия, что недопустимо для граждан Беларуси, - отметил президент. Его слова цитирует belta.by. - При всем негативе табака, алкоголя, это серьезные статьи при формировании нашего бюджета, поэтому здесь не должно быть никаких шараханий.

Президент добавил, что в Беларуси есть инвестор, который взялся за реализацию табачных изделий белорусских предприятий и принял на себя обязательства повысить плату в бюджет.

Александр Лукашенко подчеркнул, что к курению относится негативно.

- Я курцов не поддерживаю, у меня особое к этому отношение. Но одно дело - мое мнение, другое - самого человека, который берет сигарету, покупает за приличные деньги и гробит свое здоровье. Словом, это определенные социальные вопросы.

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